Bakan Kacır, Kalkınma Ajansı Projeleri ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'nde konuşu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Anadolu'nun tüm şehirlerinde Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, milli teknoloji hamlemize katılacak gençleri ve çocukları keşfetmek bizim için çok önemli." dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kastamonu'da Kalkınma Ajansı Projeleri ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'nde konuşan Kacır, insan kaynağından, toprağına, kültüründen, tarihine sahip olduğu tüm potansiyeli ortaya çıkararak şehirleri hak ettiği seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

Bakan Kacır, teşvik planlarına işaret ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım, ortamını hızlandıran teşvik programlarımız, planlı sanayi alanlarımız, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimizle (KOBİ) sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimizle bu vizyonu Anadolu'nun her köşesinde, her şehrinde hayata geçiriyoruz. Kastamonu'da yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni istihdam imkanlarıyla çehresi değişen şehirlerimizden biri. 2018'de üniversitemizde Teknokent kurduk ve bu modern teknoloji ekosistemini şehrimize kazandırarak 94 milyon lirayı aşan hibe desteğiyle kurduğumuz altyapıyla Kastamonu'yu teknolojik girişimlerinin adresi haline getirdik. Bugüne dek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eliyle Kastamonu'da bugünkü değerlerle 921 milyon lira KOBİ desteği sağladık. Yine yatırım teşviklerimizle Kastamonu'da 47 milyar liranın üzerinde yatırımın ve 15 bin 800'den fazla istihdamın önünü açtık." diye konuştu.

Yeni teşvik sistemi hakkında bilgi veren Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu yıl mayıs ayında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle şehrimize sunduğumuz destekleri daha ileriye çıkardık. Kastamonu'da organize sanayi bölgelerinde hayata geçen yatırımlara 8 yıl boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren payının yarısını tüm çalışanlar için ödeyerek hız kazandırıyoruz. Yine şehrimizde yapılan yatırımlarda kullanılan yatırım kredilerinde 24 milyon liraya ve 10 puana kadar finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranıyla kurumlar vergisi indirimleri sağlıyor." ifadelerini kullandı.

KUZKA aracılığıyla yapılan desteklemeler hakkında bilgi veren Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da tarım, turizm, sosyal kalkınma ve özellikle kadın girişimciliğini güçlendiren 212 projeye bugünkü değerlerle 777 milyon lira destek oldu. Üretimden istihdama, kültürel mirastan, çevre dostu enerjiye geniş bir yelpazede şehrimizin imkan ve kabiliyetlerini harekete geçirdik. Bugün de yine Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla şehrimizin üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını destekleyecek, ticareti ve turizm potansiyelini yükseltecek 13 projeyi devreye alıyoruz. Her biri Kastamonu'yu ihya edecek projelerimizden yatırım ölçeği itibariyle en büyük olanı Kastamonu'da Doğa Turizminin Geliştirilmesi Projesi. Kerte Seyir Terası, Çatak Kanyonu, Horma Kanyonu ve Güney Karadeniz Jeopark etaplarını tamamladığımız bu projeyle Kastamonu'yu ülkemizin önde gelen doğa turizmi destinasyonu haline getireceğiz. Günü birlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamaları ve konaklama kapasitesini artıracak yatırımları hizmete alıyoruz. Diğer yandan yenilebilir enerjiden tarıma, coğrafi işaretli ürünlerin katma değeri dönüşmesinden tanıtıma ve sosyal projelere uzanan geniş bir alanda hayata geçirdiğimiz 12 yeni projeyle şehrimizin ekonomik ve sosyal gücünü daha ileriye taşıyoruz."

Bakan Kacır, bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun tüm şehirlerinde Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, milli teknoloji hamlemize katılacak gençleri ve çocukları keşfetmek bizim için çok önemli. Milli teknoloji atölyelerini, gençlerimizin teknoloji geliştirme yolculuğunda ihtiyaç duydukları alt yapıya kavuşturacağız. Yine önümüzdeki yıl 50 Milli Teknoloji Atölyesini daha Türk gençlerine, Türk gençliğine, Teknofest kuşağına kazandıracağız. Açılışını yaptığımız ilk milli teknoloji atölyelerinden birinin Kastamonu Üniversitesi'nde yer alması da bizim için ayrı bir mutluluk ve iftihar vesilesi oldu. Çünkü Kastamonu Üniversitesinin hem TÜBİTAK proje çağrılarında hem Teknofest yarışmalarında muazzam işlere imza attığını büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu en ileri hedeflere taşıyacak, tam bağımsızlık şiarımızdan asla taviz vermeksizin Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştiren ve üreten bir ülke olma yolculuğuna en güçlü şekilde sahip çıkacak, bir yandan da yerel kalkınma hamlesi perspektifiyle kalkınmayı, refahı Anadolu'nun dört bir yanına hızla, el birliğiyle taşıyacağız. Türkiye yüzyılını Cumhuriyetimizin ikinci asrında inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

Konuşmaların ardından, KUZKA tarafından sağlanan desteklerle hayata geçirilen ve toplam büyüklüğü 64 milyon 500 bin lira olan 12 proje ile Kastamonu Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirildi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve kurum temsilcileri katıldı.

Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Nasrullah Meydanı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu.