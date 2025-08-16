Bakan Işıkhan, Toplu Sözleşme Görüşmelerine Devam Edecek

Bakan Işıkhan, Toplu Sözleşme Görüşmelerine Devam Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında bir araya geldi. İlerleyen günlerde uzlaşı zemini oluşturularak görüşmelere devam edilmesi planlanıyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında sendika temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi. Kamu İşveren Heyeti, 2026'nin ilk 6 ayı için yüzde 10, 2'nci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, 2'nci 6 ayı için yüzde 4 ve taban aylığa 1000 TL zam teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.