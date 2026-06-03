Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Haidar ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Mohammad Haidar ile bir araya geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında temaslarını sürdüren Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Haidar ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanındaki işbirliğini kurumsallaştıracak adımlar değerlendirildi.