Bakan Işıkhan, Libya Çalışma Bakanı ile Doha'da Görüştü

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Libya Çalışma Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida Abu Azum ile Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın konferansı çerçevesinde bir araya geldi ve ortak çalışma alanlarının güçlendirilmesi için Türkiye'ye davet etti.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Libya Çalışma Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida Abu Azum ile Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Çalışma Bakanı Sayın Ali Al-Abed Al-Rida Abu Azum ile İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Doha'da bir araya geldik. Ortak çalışma alanlarımızı güçlendireceğine inandığımız 'Mutabakat Zaptı'nın önümüzdeki süreçte imzalanarak hayata geçirilmesi için değerli kardeşimi Türkiye'ye davet ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
