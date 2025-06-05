Bakan Işıkhan: Kamuda 600 Bin İşçinin Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Bakan Işıkhan: Kamuda 600 Bin İşçinin Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'ndan sonra 600 bin kamunun sözleşmeli işçisinin görüşmeleri için ilk teklifi sendikalara sunacaklarını duyurdu. Sürecin TÜHİS ve işçi sendikalarıyla müzakere edileceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Tühis'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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