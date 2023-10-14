Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeleye devam ediyoruz (2)

KİTAP FUARINA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen, Gaziantep Valiliği'nin desteklediği kitap fuarına katıldı. İnsanların hayatlarının değişmesinde kitapların ve okumanın büyük önemi olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, şöyle dedi:

"Baştan sona bir kitabın sürecini anlayabileceğimiz; yazarlardan, yayınevlerine, kitabevlerinden, okur kitlesine kadar; yayın hayatının zenginliklerini fark edebileceğimiz çok önemli bir fırsattır. Kitaplar, insanlık tarihi boyunca insanları geliştiren, bilgi akışını sağlayan en önemli ve değişmez kaynaklardır. Bilginin en önemli güç sayıldığı bir dönemde, bilginin en önemli kaynaklarından biri olan kitaplarla ilgili olmak, fuar yoluyla insanlarımıza kitaplarla buluşturmak önemli bir çabadır. Emeği geçenleri kutluyorum. İnsanların hayatlarının değişmesinde kitapların ve okumanın büyük önemi vardır. Başarılı insanların en önemli özelliklerinden biri de iyi okuyucu olmalarıdır. Bu bakımdan okumak insanların hayatlarında önemli değişiklere neden olmaktadır. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak okumak bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Okuma, hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır. Düzenli okuma bilgiyi artırır, empati kurma becerisini geliştirir, öz güveni artırır ve hayal gücünü geliştirir. Bunun yanı sıra daha birçok fayda sağlar. Bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız da başarısının sırrını açıklarken okumaya vurgu yapıyor. Bakınız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' diyor. Başarının ilk sırrının okumak olduğunu ifade ediyor. Ancak okumanın tek başına yeterli olmadığını da ifade ediyor. Okuyacağız, düşüneceğiz, öğrendiklerimizi uygulayacağız ve işlerimizi takip ederek neticelendireceğiz."