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Bakan Işıkhan'dan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 3 yılı aşkın süredir tek haneli olduğunu belirterek, kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdam politikalarının süreceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı, kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarımızı işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik uygulamalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda istihdam hamleleri ve işgücü piyasasında yaşanan gelişmelerin ele alındığını belirten Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde hayata geçirdiğimiz beceri ve istihdam politikaları sayesinde işsizlik oranı, 3 seneyi aşkın bir süredir tek haneli seyrini sürdürmeye devam ediyor. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı, kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarımızı işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Duygu Yener
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