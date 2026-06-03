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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO'nun 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Genel Direktör Gilbert Houngbo ile bir araya gelerek Türkiye-ILO iş birliğini ve sosyal adalet adımlarını ele aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, ILO'nun İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Houngbo ile görüştü.

Türkiye ile ILO arasındaki bağların daha da derinleştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin sosyal adaletin ve emeğin korunması için attığı adımlar konuşuldu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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