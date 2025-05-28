Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Heyeti ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede istihdam ve sosyal güvenlik konularında işbirliği imkanları ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Işıkhan, görüşmede, istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma alanlarını ilgilendiren birçok alanda geliştirebilecekleri işbirliği imkanlarını ve projeleri ele aldıklarını bildirdi.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel