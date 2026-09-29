Bakan Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile gündemi değerlendirdi

Bakan Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile gündemi değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile gündemdeki konuları değerlendirdiklerini duyurdu. Işıkhan, çalışma hayatını güçlendirmek amacıyla istişare içinde adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdiklerini bildirdi. Işıkhan, çalışma hayatını güçlendirmek için istişare içerisinde adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi çalışma hayatımızı güçlendirmek için istişare içerisinde adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.