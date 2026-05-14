Bakan Işıkhan, Çinli Yatırımcı Tiecheng Yu ile Görüştü

(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları dolayısıyla Çinli yatırımcı Tiecheng Yu ile bir araya gelerek Turkuaz Kartını teslim ettiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaptığı yatırımlar ile enerji kapasitemize ve istihdamımıza destek veren Sayın Tiecheng Yu ile bir araya gelerek Turkuaz Kartımızı kendilerine teslim ettik. Ekonomimiz için katma değer üreten, sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlayan yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA