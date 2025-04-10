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Bakan Işıkhan, Çayırhan Maden Ocağı'ndaki Göçüğü Yakından Takip Ediyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nallıhan'daki Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaralanan işçiler için acil şifa dileğinde bulundu.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'daki Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göçüğe ilişkin süreci "yakından takip ettiklerini" bildirdi.

Işıkhan, Çayırhan Maden Ocağı'nda meydana gelen göçüğe ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkisinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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