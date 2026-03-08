Haberler

Bakan Göktaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Nsosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, kadınların emeğini, üretimini ve girişimciliğini destekleyen politikalarla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ettiklerini belirtti.

Kadının, hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücü olduğunu vurgulayan Göktaş, kadın güçlüyse toplumun, toplum güçlüyse Türkiye'nin güçlü olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hayatın her alanında daha etkin bir şekilde var olmaları için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, kadın istihdamını artıran projeleri hayata geçirdiklerini, kadın kooperatiflerini yaygınlaştırdıklarını ve kadın girişimcileri destekleyerek işlerini büyütmelerini sağladıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet modellerimizi kadın odaklı bir yaklaşımla güçlendiriyoruz. Bu yıl yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatımıza değer katan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı