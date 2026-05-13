Bakan Göktaş: Selden Etkilenen Vatandaşlar İçin 30 Milyon Lira Kaynak Aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ilk etapta 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız."

Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

SYDV ekiplerimiz; saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürütmeye devam ediyor.

Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA
