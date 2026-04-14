Bakan Göktaş, kadınların dijital çağda teknolojiye ayak uydurmalarını "çok değerli bulduklarını" belirtti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların yapay zeka ve teknoloji çağında güçlü bir şekilde var olmaları için yürüttükleri çalışmaları anlatarak "Sürdürülebilir kalkınmada, kadınların ekonomik dönüşümde ama aynı zamanda dijital çağda teknolojiye ayak uydurmalarını çok değerli buluyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) "Sürdürülebilir Büyüme için CICA Genelinde Kadınların Sesinin Güçlendirilmesi" konferansı ile CICA Kadın Konseyinin ilk toplantısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın dönem başkanlığını sürdürdüğü CICA kapsamında konferansa katıldıklarını hatırlatan Göktaş, "Burada konuştuğumuz panel, özellikle dijital çağda, teknoloji çağında KOBİ'lere destek olmak ve KOBİ'lerin, özellikle de kadın girişimcilerin hem teknoloji hem de yapay zeka çağında nasıl desteklenebileceğine dair bir deneyim paylaşımı oldu." diye konuştu.

Göktaş, özellikle 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kadınları dijital çağda, yapay zeka çağında, ekonomik alanda ve her alanda güçlendirmek adına pek çok önemli adımlar attıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da tecrübe paylaşımımızı aktardık. Günümüz ekonomisi hem dijitalleşme hem yapay zekayla şekilleniyor. Dolayısıyla bu alanlarda da kadınları güçlendirmek, kadınların sadece veri tüketen değil, aynı zamanda veri üreten ve bunlardan analiz ederek yeni sistemde de var olabilmelerini ve güçlü bir şekilde var olabilmelerini sürdürmek adına onlara eğitimler veriyoruz, güçlendiriyoruz."

Kadını güçlendirmek adına pek çok çalışma yürüttüklerini de aktaran Göktaş, "Kadınlar İçin Enerji Okulu" projesinin önemine işaret etti.

Göktaş, dijital çağla birlikte kadınların yeni teknolojik adaptasyonlarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek "Hobin İşin Olsun" gibi projelerle de kadınları desteklediklerini ifade etti.

Tecrübe paylaşımında bulunuldu

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 81 ilde Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlatan Göktaş, "Bu kapsamda 81 ilimizde kadınları güçlendirme adına sanayiden eğitime, sağlıktan sosyal medya yönetimine ve teknoloji yönetimine kadar pek çok alanda kadınlara yönelik il eylem planlarımızı oluşturduk. Bu tecrübemizi de burada paylaşma imkanı bulduk. Azerbaycan'ın CICA dönem başkanlığında böyle bir konferans ev sahipliği yapmaları oldukça memnuniyet verici. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli şartlarından biri, ekonomik büyümedir. Sürdürülebilir kalkınmada, kadınların ekonomik dönüşümde ama aynı zamanda dijital çağda teknolojiye ayak uydurmalarını çok değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.