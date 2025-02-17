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Çocuklar için 1.2 milyar liralık destek ödemeleri hesaba yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla şubat ayında toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan, çocukların ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin çeşitlendirildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

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Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini aktaran Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti: Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liraya yükseldi. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

Çocuklar için 1.2 milyar liralık destek ödemeleri hesaba yatırıldı
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Okullarda sabun yok.

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Haber Yorumlarımurat dural:

Külahıma anlatın o anlar

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

iste böyle bol nol dağıtın yardim edin isteyene de istemeyene de bosver merkez bankasi rezervlerini mezarima götüreceğiz Halktan daha mi değerli para ithalat istemiyoruz yoksa birseyimiz ithalat etmeye gerek yok oneuz devam ederiz bir sicak corbamiz bir keyif cayimiz yeter de artar Allah a şükür iphone olmazsa da olur

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