Haberler

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70. Oturumu kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70. Oturumu kapsamında ikili görüşmelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında farklı ülkelerle kadınların güçlenmesi ve ekonomik hayata katılımlarını artırmaya yönelik projeler üzerinde görüştü. Gambiya ile mutabakat zaptı imzalandı.

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci Oturumu kapsamında İsveçli, Moldovalı, Gambiyalı bakanlar ve BM Kadın Birimi temsilcisiyle ikili görüşmelerde bulundu.

BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan KSK toplantısında Türkiye'yi temsil eden Bakan Göktaş, toplantı kapsamında bulunduğu New York'ta çeşitli ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

İsveç Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Hayatı Bakanı Nina Larsson ile bir araya gelen Göktaş, kadınların güçlenmesi adına atılacak ortak adımları ve yürütülecek projeleri değerlendirdi.

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik projelere değinen Göktaş, "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" ve "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programlarıyla kadın girişimcileri desteklediklerini belirtti.

Göktaş, Moldova Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Natalia Plugaru ile de görüştü.

Görüşmede iki bakan, kadınların güçlenmesi ve kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin yanı sıra çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanması ve dijital risklere karşı alınacak yasal ve politika tedbirleri ile sosyal yardımlar alanında kurulacak olası işbirlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Gambiya ile mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Göktaş, Gambiya Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Fatou Kinteh ile de bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye'de "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında yürütülen çalışmalar, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, uluslararası platformlar bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı girişimlerin önemine değinildi.

Bakanlar Göktaş ve Kinteh, görüşmede iki bakanlık arasında "Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlı Bireylerin Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Mutabakatla, ailenin ve kadının güçlendirilmesi, çocuk haklarının teşvik edilmesi ve engelli bireyler ile yaşlıların topluma katılımının desteklenmesi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Sami Bahous ile de görüştü.

Görüşmede Bakanlık ile BM Kadın Birimi arasında kadınlara yönelik mevcut projeler ve kadınların küresel düzeyde güçlendirilmesi amacıyla atılacak yeni adımlar ele alındı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor