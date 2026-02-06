Haberler

Bakan Göktaş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, 6 Şubat günü sadece deprem bölgesinin değil, bütün Türkiye'nin aynı acıyla sarsıldığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı şehirlere kardeşlik köprüsü kurulduğunu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu belirten Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz sosyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen her bir kardeşimizin yardımına koştuk, 81 ilde seferber edilen ekiplerimiz aracılığıyla 5,1 milyon kişiye psiko-sosyal destek hizmeti sağladık. Bakanlık olarak acil ihtiyaçların karşılanması için 1,85 milyar lira kaynak aktardık. Sosyal yardım ve danışmanlık hizmetlerimizle çocuklarımızı koruyan, engelli bireyleri destekleyen, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı kesintisiz ulaştırdık."

Bakan Göktaş, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tek bir gece bile durmadan sahada çalıştıklarını bildirdi.

O süreçte devlet millet omuz omuza verdiğini, bir ve beraber olduğunun altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Önce can güvenliğini sağladık sonra geçici barınmayı kurduk, ardından kalıcı konutlardan altyapıya kadar yeniden inşanın taşlarını tek tek yerine koyduk. Bu bölgeyi kalıcı projelerle, sağlam yapılarla, güçlü sosyal hizmet altyapısıyla yeniden ayağa kaldırdık. 455 binden fazla yuvanın anahtarları vatandaşlarımıza 3 yıl içerisinde teslim edildi, bunu sizler hak ediyorsunuz. Deprem bölgesi adeta küllerinden yeniden doğdu. En zor günlerinde bile geri durmayan bir dayanışmayla Türkiye'min gücüne bak sözünü hak ediyor."

"Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur"

Göktaş, bugün yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirerek, yeniden ayağa kalkma gücünü hep birlikte teyit ettiklerini dile getirdi.

Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden kurmak, sadece duvarları yükseltmek değil, aileyi ayakta tutmak, çocuğun güvenini sağlamak, yaşlılığın elini bırakmamak, engelli kardeşimizin hayatla bağını güçlendirmek, yeniden direnişin en temel parçasıdır. Bu 3 yılda gördük ki en büyük gücümüz birlik ruhudur. Bu topraklar acıyı paylaştığı için ayağa kalktı, geleceği birlikte kurduğu için güçlenecek, bugün açılışını yaptığımız her yatırım, bu idealimizi somutlaştıran eserdir."

Göktaş, Osmaniye'nin her mahallesine, her sokağına kazandırılan hizmetlerin devletin iradesinin, milletin dirayetinin karşılık bulmuş hali olduğunu dile getirdi.

Her zaman vatandaşın yanında olacaklarının sözünü veren Göktaş, şöyle konuştu:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşuyla kenetlenen Cumhur İttifakı'mız Osmaniye'deki dayanışmayı Türkiye'nin ortak istikametine dönüştüren güçlü birlikteliktir. Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin dört bir yanında üretimi, istihdamı, sosyal dayanışmayı büyüten politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her daim sizlerin yanında olacağız."

Göktaş, Osmaniye'ye çok sayıda eser kazandırıldığını, bunların yanında huzurevini yeniden açmanın mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını kaydetti.

