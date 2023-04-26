Bakan Ersoy: Devlet ve millet olarak birbirimize tutunup, ayakta kaldık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin dünya tarihinde görülmemiş bir afet olduğunu belirterek, "Aynı anda 11 şehir afet bölgesine dönüştü. Bu kadar büyük bir alanda, bu büyüklükte bir afete müdahale etmenin zorluğu çok açık ancak millet can derdindeyken devlet bahanelerle ilgilenmez, ilgilenemez. Dünya ; devletimizin afet yönetim imkan ve kabiliyetine, milletimizin yüce gönüllülüğüne hayran kaldı. Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısına başkanlık etti. Kentteki son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Ersoy, daha sonra Rönesans Holding tarafından Kayakavak Mahallesi'nde yaptırılan 1510 konteynerden oluşan ' Malatya Yaşam Kent' açılış törenine katıldı.