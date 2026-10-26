Bakan Ersoy, 400 sanatçılı Türk Dünyası Özel Konseri'ne sanatseverleri davet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve birbirinden değerli sanatçılarımızın, korolarımızın ve dans topluluklarımızın sahne alacağı bu özel gecede Cumhuriyetimizin coşkusunu birlikte yaşayalım. Tüm sanatseverleri bu büyük buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından, 28 Ekim'de Ankara Arena Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınca düzenlenecek "Cumhuriyet'in 103. yılında Türk Dünyası Özel Konseri"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"400 sanatçı aynı sahnede, Cumhuriyetimizin 103. yılına özel büyük bir buluşma. Dimash Qudaibergen'in özel konuk olarak katılacağı Türk Dünyası Özel Konseri'nde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ile Türk dünyasının güçlü seslerini ve zengin sahne kültürünü Ankara'da buluşturuyoruz. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve birbirinden değerli sanatçılarımızın, korolarımızın ve dans topluluklarımızın sahne alacağı bu özel gecede Cumhuriyetimizin coşkusunu birlikte yaşayalım. Tüm sanatseverleri bu büyük buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA