Mart ayında vatandaşa sunulacak! Bakan Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili tarihi anları paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı. Söz konusu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum alırken doğal gazın mart ayında şebekeye bağlanarak vatandaşa ulaştırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz gazıyla ilgili beklenen müjdeyi verdi. Yeni rezerv bulunduğunu duyuran Erdoğan, "Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik." dedi. Daha önce yapılan rezerv keşfinin de güncellendiğini belirten Erdoğan, "Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece toplam rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ PAYLAŞTI

Keşfedilen doğalgaz mart ayında şebekeye bağlanarak vatandaşa ulaştırılmaya çalışılırken, doğalgazın Kanuni Sondaj Gemisi'nde yakma testi gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, "Enerji bağımsızlığımızın ateşi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi'nde Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

"ÜCRETSİZ DAĞITILACAK DİYE BİR ALGI OLMASINI İSTEMEM"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi?" sorusuna yanıt vermişti. Masrafların olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Bundan doğal olarak vatandaşlarımız da istifa edecek. Bu iş ücretsiz dağıtılacak diye bir algı olmasını istemem, çünkü burada masraflar da var. Muhtemelen doğalgazda sübvansiyon miktarı 200 milyarın üstünde olacak. Avrupa'da yüksek fatura ödeyenler var. O ülkelerde de zaman zaman sübvansiyon uygulamasına gidenler var. Avrupa ile mukayese ettiğinizde en yüksek sübvansiyon yapan ülke Türkiye. Enerji fiyatları 2 yıl içerisinde anormal attı. İthal ettiğimiz ürün, kuru da dikkate aldığımızda." ifadelerini kullanmıştı.

Dönmez sözlerine şöyle devam etmişti: "Bunları vatandaşa yansıtsaydık vatandaşımızın alım gücü azalacaktı. Hükümetimiz çalkantılı dönemi en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Faturanın yüzde 75'i vatandaşımıza yansımadı. Vatandaşın lehine yapılabilecek bir şey varsa elbette varız. Her türlü senaryoyu çalışıyoruz. Birkaç ay sabredelim, görelim. Ondan sonra yapılabilecek bir şey varsa çekinmeden yaparız. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, bu işten hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak."