Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne Katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bolat, "Türkiye Yüzyılı Projesi' çerçevesinde DEİK ailesi, özel sektör kuruluşlarımız ve iş insanlarımız, kamu sektörümüzün yoğun çabaları ile biz 2023'te ekonomik alanlarda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardık. İhracatımızda büyüme 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 arttı ve 9 ayı ortalama yüzde 4.7 büyüme ile geçirdik. Bu şu anlama geliyor; son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şişli'de bir otelde düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katıldı. Tören öncesi, DEİK İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları toplandı. DEİK çatısı altında; Afrika, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik, Türkiye - Avrasya, Avrupa, Orta Doğu - Körfez ve Sektörel İş Konseylerinin yeni dönem başkanları ve yürütme kurulu üyeleri seçildi. Ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK İş Konseyi Başkanları, Yürütme Kurulu Üyeleri ve iş insanlarının katılımıyla 6 kategoride 12 ödül ile ticari diplomasi sanatının gönüllü temsilcileri ödüllendirildi.

"DÜNYA TİCARETİ YÜZDE 5'TEN FAZLA KÜÇÜLDÜ"

Türkiye'nin 2023 yılı ticari faaliyetlerini anlatan Bakan Bolat, "Burada pandemi, daha sonra ticaret savaşları, gıda ve enerji savaşları, Rusya-Ukrayna savaşı. Ardından enflasyonla mücadele ve İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarıyla çok zor geçen 4 yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Yeni bir yıla girdik. 2024 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı ve sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Bu küresel jeopolitik gerilimler ve bunun ortaya çıkardığı ağır enflasyon dalgası ve küresel ticaretteki daralma, küresel ekonomideki durgunluk ve enflasyonla mücadeledeki mali sıkıştırma tedbirleri hakikaten dünya ekonomisinde olumsuzluklar meydana getirdi. Bunu Türkiye olarak biz de dış dünya pazarlarında yoğun bir şekilde hissediyoruz. Buradaki dünya ticaretinin yüzde 5'ten fazla küçülmesi dünya ekonomisindeki büyüme oranının yüzde 3 ve altına doğru gerilemesi, yine istihdamdaki olumsuz durumlar, 2023 yılını geride bırakırken aklımızda kalan önemli etkilerdi" dedi.

"İHRACATIMIZDAKİ BÜYÜME 2023'TE YÜZDE 5.9 ARTTI"

Ticaret Bakanı Bolat, "Ülkemiz 100'üncü yılını geride bıraktı. Bu noktada inşallah başladığımız 'Türkiye Yüzyılı Projesi' çerçevesinde DEİK ailesi, özel sektör kuruluşlarımız ve iş insanlarımız, kamu kurumlarımızın yoğun çabaları ile biz 2023'te ekonomik alanlarda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardık. İhracatımızda büyüme 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 arttı ve 9 ayı ortalama yüzde 4.7 büyüme ile geçirdik. Bu şu anlama geliyor; son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Almanya'nın yüzde 0.6 küçüldüğü, Avrupa bölgesinin yüzde 0.5'lerde büyüdüğü bir tabloda, bizim Türkiye olarak yüzde 4.7'lik büyümemiz sevindirici. Diğer taraftan G20 ülkeleri arasından 2'nci sırayı koruduk. 9 ay sonu itibarıyla yıllıklandırılmış anlamda milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı. İnşallah 1 Mart'ta TÜİK büyüme rakamlarını açıkladığında 1 trilyon 100 milyar doları aştığımızı da görmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TURİZMDE 4'NCÜ BÜYÜK ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Bakan Bolat, "Türkiye bu anlamda sektörlere baktığımızda ihracatta önemli rakamlara ulaştı. Size önemli sektörlerimizde dünyanın neresindeyiz onları göstereceğim. Turizm'de 2023 yılında 55 milyon turist sayısı ile dünyada 4'ncü büyük ülke konumunu tamamlıyoruz. Turizm geliri olarak ilk 9 ayda 41.4 milyar dolar ama inşallah yılı 50 milyar dolar civarında bir gelirle kapatıp dünyada 7'nci sırayı elde etmiş olacağız. Otomotiv sektörümüz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim ve iç pazar satış rakamıyla ihracat satış rakamını kırdı. 1 buçuk milyon araç üretimi, 35 milyar dolarlık ihracat ve 1 milyon 256 bin ticari araç iş pazar satışı ile rekorları parçaladık. Dünyada 13'ncü sırada, Avrupa'da 4'ncü sıradayız. Lojistik sektöründeyse 36 milyar dolarlık ihracat ve yılı 40 milyar dolar ile kapatacağız. ve de lojistikte toplamda 100 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahibiz. Dünyada 11'nci, Avrupa'da 5'nci sıradayız. Oyun sektöründe 362 milyon dolarlık yabancı yatırım geldi 2023 yılında. Dünyada en fazla dış yatırım alan 4'ncü ülkeyiz. Seramik sektöründe 1.4 milyon dolar ihracatla dünyada 7'nci sıradayız. Müteahhitlik sektöründe 135 ülkede toplam 502 milyar dolarlık 12 bin 71 adet proje kazanmış, dünya 2'ncisi bir ülkeyiz. 2023 yılını 27.5 milyar dolarlık müteahhitlik proje kazanımlarıyla kapattık. Tekrar sektörümüz yurt dışında gerçekten büyük bir ivme yakaladı. Bunun yanında Tarım ihracatında 31.5 milyar doları aştık. Makina ürünleri ihracatında 26 milyar dolar civarında bir rakama ulaştık. Bunlar gelecek adına ümit verici rakamlarımız" şeklinde konuştu.