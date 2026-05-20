Ticaret Bakanı Bolat, Brezilya Büyükelçisi ile Ticaret ve Yatırımı Görüştü

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını ele aldı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Bolat, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve stratejik ortaklığın karşılıklı iş birliği ve ortak projelerle ileri taşınması yönündeki kararlılığı vurguladıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA