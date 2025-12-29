Bakan Bolat: 2025 Yılında 98 Milyar 554 Milyon Lira Değerinde Ticari Eşya ve Uyuşturucu Madde Yakalaması Gerçekleştirdik

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrüklerde önlem, toplumda güven anlayışıyla yürüttüğümüz kararlı çalışmalar neticesinde; 2025 yılında 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 79 artış anlamına gelmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Gümrükler Muhafaza ve Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Toplantısında faaliyetlerini değerlendirdiklerini belirterek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Gümrüklerde önlem, toplumda güven anlayışıyla yürüttüğümüz kararlı çalışmalar neticesinde; 2025 yılında 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 79 artış anlamına gelmektedir. Son 5 yılda yakalama tutarımız 7,7 milyar liradan 98,5 milyar liraya yükselerek tarihi bir seviyeye ulaştı.

2025 yılı boyunca, uyuşturucuyla mücadelede; gençlerimizi bağımlılığın yıkıcı etkilerinden korumak, toplum sağlığını ve kamu düzenini muhafaza etmek amacıyla hava, kara ve deniz sınırlarımızda kararlı, çok yönlü ve uluslararası iş birliklerini de kapsayan etkin bir mücadele yürüttük; 33,6 ton uyuşturucu madde yakalayarak ve kontrollü imhasını gerçekleştirerek, 44 milyar 889 milyon lira değerinde bir başarıya imza attık. Gürbulak'ta 1 ton 869 kg metamfetamin, Tekirdağ Limanı'nda 1 ton 154 kg esrar gibi tek seferde rekor yakalamalar gerçekleştirdik. Uluslararası iş birlikleriyle yürütülen operasyonlarımız, 2025 SELEC Yılın Operasyonu Birincilik Ödülüne layık görüldü.

"Gümrüklerimizde etkin ve güvenli şekilde kontrol edildi"

2025 yılı süresince gümrüklerde yapılan incelemelere ilişkin bilgiler aktaran Bolat şöyle devam etti:

"Genel olarak ticari eşya yakalamalarına ilişkin yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarımız neticesinde 2024 yılında 24,7 milyar lira olan yakalama değeri, bu yıl içinde yüzde 117 artışla 53 milyar 655 milyon liraya ulaştı. 187 milyon yolcu, 8,4 milyon konteyner, 5,1 milyon tır ve milyonlarca taşıt, gümrüklerimizde etkin ve güvenli şekilde kontrol edildi. Ülkemize yasal mevzuata aykırı şekilde getirilen döviz ve Türk lirasına yönelik yürütülen titiz denetimler sonucunda, toplam değeri yaklaşık 513 milyon 869 bin lira olan 102 olaya müdahale edildi.

Değerli maden ve altın yakalamalarında, 2024 yılında 5,1 ton olan miktar, 2025 yılında 18,9 ton seviyesine ulaştı. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; tankerler ve gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3.725 ton kaçak akaryakıt ele geçirilerek, yüzde 47 değer artışıyla 152 milyon 634 bin lira tutarında yakalama gerçekleştirildi.

Tütün ve tütün mamulleri alanında; risk analizi, ihbarlar ve rutin kontroller doğrultusunda 2 bin 434 olayda, 1 milyar 359 milyon lira değerinde yakalama yapıldı. Yasa dışı piyasa hacmi giderek artan elektronik sigaraya yönelik olarak; 10 milyon 705 bini aşan cihaz ve aksam, 571 milyon 661 bin lira değerinde ele geçirildi. Tarım ve hayvancılık ürünlerinde, geçen yıla göre yüzde 283 değer artışıyla 147 milyon 116 bin lira tutarında yakalama gerçekleştirilerek biyo-güvenlik ve halk sağlığı korundu. Tekstil ürünlerinde ise; olay sayısında yüzde 31, yakalama miktarında yüzde 189, değerde lira 52 artış sağlanarak 5 milyar 65 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

"Hızlı ve adil ticaret için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz"

Gümrüklerimizde yürüttüğümüz modernizasyon ve dijital dönüşüm çalışmaları, yapay zeka destekli risk analizleri ve Komuta Kontrol Merkezimiz aracılığıyla; yasal ticareti hızlandırırken, yasa dışı ticarete karşı hava, kara ve deniz sınırlarımızda tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Bu büyük başarıda emeği bulunan Gümrükler Muhafaza Teşkilatımızın fedakar mensuplarına, tüm paydaş kurumlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda inşa ettiğimiz Ticaretin Yüzyılı'nda; güvenli, hızlı ve adil ticaret için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."