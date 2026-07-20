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Bakan Bayraktar, 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi

Bakan Bayraktar, 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'na katılarak geleceğin şampiyonlarıyla bir araya geldi ve onlara başarılar diledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nda sporcularla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonası'nın coşkusuna ortak olduk, geleceğin şampiyonlarıyla bir araya geldik. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Taha Akgül ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Sayın Rıza Kayaalp ile birlikte ata sporumuz güreşin taşıyıcısı olan minik pehlivanlarımızın kıyasıya müsabakalarını büyük bir heyecan ve gururla izledik. İnanıyorum ki bu er meydanlarından; Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak nice kahramanlar çıkacak. Yavrularımızı spora teşvik etmeye ve daima yanlarında durmaya devam edeceğiz. Her bir güreşçimize hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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