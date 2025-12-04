Bakan Bayraktar: Memleket Sevdasıyla Türkiye'nin Kalkınmasına Katkı Sunan Fedakâr Madencilerimize Minnettarız

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Madenciler Günü kapsamında yaptığı açıklamada "Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren; her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Madenciler Günü'ne ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren; her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız. Ebediyete irtihal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü gönülden kutluyorum."