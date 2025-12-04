Haberler

Bakan Bayraktar: Memleket Sevdasıyla Türkiye'nin Kalkınmasına Katkı Sunan Fedakâr Madencilerimize Minnettarız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Madenciler Günü kapsamında, "Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren; her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunan fedakâr madencilerimize minnettarız" dedi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Madenciler Günü kapsamında yaptığı açıklamada "Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren; her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Madenciler Günü'ne ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren; her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız. Ebediyete irtihal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü gönülden kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.