Bakan Bak'tan Artı Değer Vanspor'a Tebrik

Bakan Bak'tan Artı Değer Vanspor'a Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor'u ve diğer takımları başarıları nedeniyle tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer ve Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Kayseri'de oynanan play-off finalinin ardından 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Artı Değer Vanspor'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan Nesine 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Artı Değer Vanspor'u kutluyorum. Nesine 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Sarıyer ile Kırmızı Grup şampiyonu Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'a ve play-off maçlarının ardından Trendyol 1. Lig'e yükselme hakkı kazanan Artı Değer Vanspor'a önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
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