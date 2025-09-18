Haberler

Bakan Bak: Hesabı Sorulacak

Bakan Bak: Hesabı Sorulacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlarda yaşanan olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, gençler için gece gündüz çalıştıklarını ve olaya karışanların hesabının sorulacağını belirtti.

BAKAN BAK: BUNUN HESABI SORULACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bak, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak" dedi.

