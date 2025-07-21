Bakan Bak, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Sporcuları Kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilek Koçak ve Mazlum Demir'i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilek Koçak ve Mazlum Demir'i kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Norveç'in Bergen kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede altın madalyanın sahibi olan Dilek Koçak ile erkekler 10 bin metre yürüyüşte altın madalya kazanan Mazlum Demir'i yürekten kutluyorum. Elde ettikleri şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel
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