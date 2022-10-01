Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Güncel Haberler

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Sidhu'yu makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Hulusi Akar Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title