Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu'yu kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu'yu kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Sidhu'yu makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel