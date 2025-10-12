BAİBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı ile 1342 Öğrenci Faydalanacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) İŞKUR Gençlik Programı'ndan 1342 öğrenci faydalanacak.

Bolu İŞKUR İl Müdürlüğü ile BAİBÜ arasında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında "iş gücüne uyum programı" protokolü imzalandı.

Üniversite öğrencilerinin istihdamlarını kolaylaştıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve iş disiplini kazandırmak amacıyla ilk defa bir önceki akademik yılda hayata geçirilen projenin bu yılki detayları belli oldu.

Haziran ayının sonunda bitecek programa katılmak isteyen öğrenciler 13 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren 1 hafta süreyle www.iskur.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

Program için noter huzurunda 21 Ekim'de çekilecek kura ile belirlenen kişiler, uygunluk durumlarına ilişkin kontrollerin tamamlanmasının ardından 3 Kasım'da çalışmaya başlayacaklar.

Programda, BAİBÜ'de, öğrenim gören 1342 öğrenci için kontenjan ayrılacak.