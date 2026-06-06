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Bahşılı'da meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında inceleme yapıldı

Bahşılı'da meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında inceleme yapıldı
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Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve bahçeleri ve üzüm bağlarında inceleme yaparak üreticilere ilaç tavsiyesinde bulundu. Müdür Davut Balcı, yağışlı iklim nedeniyle canlı popülasyonunda artış olduğunu ancak endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında incelemede bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı ve beraberindeki görevliler, ağaç dalları ile yapraklarında mantar ve kurt kontrolleri yaparak, üreticilere ilaç tavsiyesinde bulundu.

Bu sene iklimin yağışlı olması sebebiyle üretim alanlarında ve hobi bahçelerinde canlı popülasyonunda artış yaşandığına dikkati çeken Balcı, "Son günlerde canlı popülasyonunu bahçelerinde görmesi vatandaşı telaşlandırmıştır. Başvuru neticesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, özellikle bu yılki iklim şartları göz önüne alındığında endişe edecek bir durumun olmadığı, bu dönemde bu canlıların yoğunluğunun artabileceği ve bazı ilaçlarla çözülebilecek sorunların görüldüğü tespit edildi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
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