Bahreyn Kralı Al Halife, Putin ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer ala habere göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede tüm alanlarda işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Liderler, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler ile bölgedeki gelişmelerin uluslararası barış ve güvenliğe olan ciddi etkilerini değerlendirdi.

Bölgesel gelişmelerin seyrüsefer özgürlüğü, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Bölge ve dünya halklarının yararına olacak şekilde güvenlik, istikrar ve barışın tesis edilmesi için ortak çalışmanın önemi vurgulandı.