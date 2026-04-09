Haberler

Bahis operasyonunda hesaplarında 49,2 milyar TL işlem hacmi olan 10 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OSMANİYE merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen 'Kupon-80' operasyonunda, hesaplarında yaklaşık 49,2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdıkları ve yaklaşık 49,2 milyar TL tutarında finansal hareketlilik olduğu belirlendi. Osmaniye merkezli olarak Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kupon-80' operasyonunda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

