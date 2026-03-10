İstanbul'da Kuyumcukent'ten uzun namlulu silahla soygun kamerada

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen içi para dolu çuvalların çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'e geldi.

Araçtan inen 4 şüpheli, nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etti. Diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yükledi.

Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce 1 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.