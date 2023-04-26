Bahçelievler'de Bulunan AKP Seçim Bürosu Önünde Silahla Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

Bahçelievler'de bulunan AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan'da motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bahçelievler'de bulunan AKP Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan'da motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

AKP'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde silahla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan ve birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen O.Ş. ve C.E. isimli iki kişi, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık, iki şüpheliyi, "silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler O.Ş. ve C.E'nin tutuklanmasına karar verdi.

ŞÜPHELİLERİN BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet tabanca, 49 farklı ebatlarda fişek, uyuşturucu madde ve olayda kullanılan motosiklet ile şüphelilerin olay sırasında giyilen kıyafetlerinin ele geçirildiği belirtmişti. Yapılan arşiv incelemesinde de şüpheli şahıslardan O.Ş'nin 17 adet, C.E'nin de 21 adet suç kaydı olduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.