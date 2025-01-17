Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Bahadın Koza Kadın Kooperatifi'nden Kaymakam Aydın'a Ziyaret

Bahadın Koza Kadın Kooperatifi'nden Kaymakam Aydın'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın Belediye Başkanı ve Kadın Kooperatifi Başkanı, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret ederek kooperatifin çalışmaları ve kadınların ekonomik özgürlüğü üzerine bilgiler sundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin ve beraberindekiler, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin, ziyarette kooperatifin işleyişi hakkında Aydın'a bilgi verdi.

Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu söyledi.

Kooperatif Başkanı Şahin da yöresel ürünler üretip pazarladıklarını, istihdam sağladıklarını, kadınların sosyal ve ekonomik özgürlüğe kavuşmalarının önünü açtıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
img

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.