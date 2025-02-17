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Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Bandırma Gübre Fabrikaları'nın emisyon salınımında ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Daha önce faaliyetleri durdurulan fabrikaya çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi. Fabrika, müsilaj krizi döneminde Marmara Denizi'ne saldığı atıklarla gündeme gelmişti.

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 337 bin 354 TL ceza aldı. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde fabrikada emisyon salınımında ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Deniz ve hava kirliliğine neden olmaya devam eden fabrikanın denetimlerinin süreceği bildirildi.

FABRİKAYA 1 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezasına çarptırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, fabrikanın emisyon salınımında ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

FABRİKA, MÜSİLAJ KRİZİNDEN HATIRLANIYOR

Denetimlerin süreceği belirtilirken, fabrikanın deniz kirliliği konusunda da tehlike oluşturmayı sürdürdüğü ifade edildi. Özellikle müsilaj krizi döneminde Marmara Denizi'ne saldığı atıklarla gündeme gelen BAGFAŞ, sanayi atıklarının denize deşarj edilmesi konusunda yine mercek altında. Fabrikanın denize bırakılan atıkları, su ekosistemini ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.

DAHA ÖNCE FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Daha önce defalarca gündeme gelen kirlilik sorununa rağmen, yapılan denetimler fabrika faaliyetlerinin çevreyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini ortaya koydu. BAGFAŞ, Haziran 2021'de Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yapılan incelemeler sonrası çevre yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle kapatılmıştı. Ancak geçen süre zarfında fabrika, hava ve deniz kirliliği konusundaki sorunlarını çözmek yerine, yeni cezalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Deniz kirliliğinin yanı sıra, fabrikanın bacalarından yükselen sarı, gri ve siyah dumanlar çevre açısından bir başka tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Kimyasal içerikli olduğu öne sürülen bu dumanlar havadaki kirliliği artırırken, bölgedeki ekosisteme zarar veriyor.Denetimlerin süreceği belirtilirken, Marmara Denizi'nin geleceği için daha sıkı önlemler alınması gerekip gerekmediği sorusu bir kez daha gündeme geldi.

Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCrm:

bir milyon öylemi ? şaka mısınız? yahu... orta halli bir rastaurant ve börek işletmecisiyim. kdv oran farkından dolayı 691.000TL ceza kesildi. Koca fabrika burası....

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Haber YorumlarıShef :

Bu cezalar bir bana mi komik geliyor ? Fabrika diyorsunuz ve verdiğiniz ceza 1 milyon 300 bin, zengin olmasam derim ki bu meblağ bana ufak geliyor, yok kardeşim yok, zengin değilim ve bu meblağ bana çokkkk küçük geliyor. En az 50 milyon ve 1 ay kapatma cezası.

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Haber YorumlarıMustafa Yaşar:

1 milyon sakız parası ? Ceza 100 milyon olacakki ondan sonra görelim bakalım denize bile tükürebilir mi ?

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Haber Yorumlarıtycoon null:

adam öder devam eder kirliliğe şaka gibi

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Haber YorumlarıBlackened:

1 milyon koskoca Bagfasa ceza! Adam niye tedbir almak için filtre falan alsın ki? Oraya kuracağı sistem en az 50 milyon tutar

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Haber YorumlarıAGA:

bagfaşın 1 saatlik kazancı bile değil o kesilen ceza şaka gibisiniz

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

:) 1milyon 337 bincik mi onu belki 2 günde çıkarıyordur .

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Haber YorumlarıZulkarneyn :

Fabrika sahibi olan, müteahhit olanlarin siyasete atıldığı bir ulkede sizce kanun ve cezaları yukselterek kendilerini düdüklerler mi? Tabii ki bir bedel odenecekse bunu halk oder. Siz hala parti peşinde koşmaya devam...

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Haber YorumlarıAyhan Öter:

Rakam gerçekten komik ve gülünç... Milletin aklıyla dalga geçmek bu olsa gerek...

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Haber Yorumlarıx x:

1 milyon ?????? ?? ??

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