Albüm: Bağdat'taki Bakırcılar Çarşısı Yüzyıllardır Kentin Simgelerinden Biri Olmayı Sürdürüyor

BAĞDAT, 18 Aralık (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bakırcılar Çarşısı (Safafeer), yüzyıllardır kentin en önemli simgelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Bağdat'ın en eski pazarlarından biri olan ve geleneksel kültürel ve ekonomik yaşamını yansıtan çarşı, ince işçilikle üretilmiş bakır koleksiyon parçaları ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Çarşı özellikle zarif Arabesk süslemelere sahip yağ lambaları ve bakır tabaklarıyla hem Iraklıların hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.