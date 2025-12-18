Albüm: Bağdat'taki Bakırcılar Çarşısı Yüzyıllardır Kentin Simgelerinden Biri Olmayı Sürdürüyor

Haberler

Güncelleme:
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bakırcılar Çarşısı, yüzyıllardır kentin önemli bir simgesi olarak kalmaya devam ediyor. Çarşı, ince işçilikle üretilmiş bakır el sanatları ve zarif süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Bağdat'ın en eski pazarlarından biri olan ve geleneksel kültürel ve ekonomik yaşamını yansıtan çarşı, ince işçilikle üretilmiş bakır koleksiyon parçaları ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. Çarşı özellikle zarif Arabesk süslemelere sahip yağ lambaları ve bakır tabaklarıyla hem Iraklıların hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
