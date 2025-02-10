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Bağcılar'da İplik Atölyesinde Yangın Çıktı

Bağcılar'da İplik Atölyesinde Yangın Çıktı
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Mahmutbey Mahallesi'ndeki 4 katlı iplik atölyesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Bağcılar'da iplik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta bulunan 4 katlı iplik atölyesinin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adresi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ikinci katında başlayan ve diğer katlara sıçrayan yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bir süre duman tahliyesi yaptığı binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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