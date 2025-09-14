Haberler

Bağcılar'da 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu Düzenlendi

Bağcılar'da 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu'nda çocuklar doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu'nda çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonunca 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç ayrı kategoride 5-13 yaşlarındaki çocukların yarıştığı 200 metrelik maratonda, dereceye giren çocuklara, madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Çocuklar, etkinlik boyunca çocuklar oyun gruplarında arkadaşlarıyla vakit geçirerek eğlenirken davetliler de jonglör gösterisi, halk oyunları ve konserle unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, böylesine programların organize edilmesinin, Türkiye'de sporun kökleşmesini sağladığını, spor kültürünün Bağcılar'da olduğu gibi ülkenin tamamına yayılmasına vesile olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız ise bu tür programlara devam edeceklerini ve kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ettiğini söyledi.

Yıldız, "Yakın zamanda ihalesini gerçekleştirdiğimiz 3 gençlik merkezi, 22 mahallemize 22 saha ve Sarıyer Kısırkaya'da yaklaşık 350 kişi kapasiteli, konaklamalı ve birçok spor faaliyetini yapacağımız Gençlik Kampı'nın yerini bizlere armağan etti Bakanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor? Beklenen açıklama geldi
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma

Bu görüntüler için harekete geçildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.