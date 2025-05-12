Bafralı yüzücülerden Türkiye Şampiyonası'nda başarı

Samsun'un Bafra ilçesindeki sporcu öğrenciler, Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakaları'ndan derece elde etti.

Müsabakalar, 10-11 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Yavuz, kendi yaş grubunda serbest stil 50 metre ve 200 metre yarışmalarında Türkiye ikincisi oldu.

Aynı okulun 4. sınıf öğrencisi Gökmen Er ise 200 metre serbest stilde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Şehit Burak Perçin İlkokulu Müdürü Şerafettin Şahin, "Minik yüzücülerimizin bu önemli başarıları, okulda ve ilçede büyük sevinçle karşılandı. Öğrencilerimizin azimli çalışmaları ve yetenekleri sayesinde elde ettikleri bu dereceler, Bafra'nın spor camiasında heyecan yarattı. Şehit Burak Perçin İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri olarak öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Genç sporcularımızın gelecekte daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz." dedi.