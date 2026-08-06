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Bafra'da fındık işçilik ücreti 2 bin lira

Bafra'da fındık işçilik ücreti 2 bin lira
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Bafra Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılı fındık hasadı için günlük işçilik ücretinin yemek işçiye ait olmak üzere 2 bin lira olması tavsiye edildi. Toplantıda ayrıca 16 yaşından küçüklerin fındık toplama işlerinde çalıştırılmayacağı bildirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen toplantıda, 2026 yılı fındık hasat döneminde uygulanması tavsiye edilen günlük toplama işçilik ücreti 2 bin lira olarak belirlendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan tavsiye kararına göre, ilçe sınırlarında fındık toplama günlük işçilik ücreti, yemek masrafı işçiye ait olmak üzere 2 bin lira olarak açıklandı. Ayrıca 16 yaşından küçük çocukların fındık toplama işlerinde çalıştırılmayacağı bildirildi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ilçede yaklaşık 100 bin dönüm alanda fındık üretimi yapıldığını belirterek, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle işçilik ücretlerinin yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, mahalle muhtarları, fındık üreticileri ve mahalle temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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