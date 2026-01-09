Haberler

Çiftçiler için kredi ödemelerinde erteleme talebi

Çiftçiler için kredi ödemelerinde erteleme talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, afetler ve hastalıklar nedeniyle zarar gören çiftçiler için kredi ödemelerinin ertelenmesini talep etti. Tarım sektörünün zorlukları hakkında bilgi veren Tosuner, üretimin devamı için kolaylık sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, afetlerden ve hastalıklardan zarar gören çiftçilerin kredi ödemelerinin ertelenmesi talebinde bulundu.

Tosuner, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının tarım sektörü için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

Bafra Ovası'nda çeltiğin bazı üreticinin elinde kaldığını, kışlık sebze fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını ifade eden Tosuner, hayvancılık sektörünün de zarar gördüğünü aktardı.

Don ve sel gibi doğal afetlerin de yetiştiricileri olumsuz etkilediğini anlatan Tosuner, "Çiftçimiz borcuna sadıktır ancak mevcut ekonomik şartlar ve salgın hastalıklar nedeniyle kolaylık sağlanması hayati önem taşımaktadır. Devletimizden talebimiz, üretimin aksamaması adına kredilerin ertelenmesidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü