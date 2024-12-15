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Bafra Ovası'nda Beyaz Lahana Rekoltesi 135 Bin Ton Bekleniyor

Bafra Ovası'nda Beyaz Lahana Rekoltesi 135 Bin Ton Bekleniyor
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Bafra Ovası'nda bu yıl beyaz lahanada 135 bin ton rekolte tahmin ediliyor; ancak yaşanan sel felaketi nedeniyle üretimde düşüş yaşandığı bildiriliyor.

Bafra Ovası'nda bu yıl beyaz lahanada 135 bin ton rekolte tahmin ediliyor.

Türkiye'nin verimli ovaları arasında yer alan, Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda ağustos ayında 25 bin dekar alana beyaz lahana ekimi yapıldı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu sezon Bafra Ovası'nda beyaz lahanada 135 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Bafra Ovası'nın beyaz lahanada önemli üretim alanlarından biri olduğuna işaret eden Tosuner, "Hibrit ve beyaz lahananın Türkiye'de en kaliteli ve en lezzetlisi Bafra Ovası'nda yetişiyor. Beyaz lahana olarak 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında, net resmi rakamlara göre, 25 ile 26 bin dekar ekili alan var. Ağustos ve eylül ayında yaşanan sel felaketinde büyük kayıp var. Ovada yaklaşık 7 bin dekar alan gibi bir düşüş var." dedi.

Üreticinin beyaz lahanayı kilosu 15 liradan satışa sunduğunu söyleyen Tosuner, "Pazarda 25 lira ile 30 liradan satışlar devam ediyor. Pazara yakın olan bir yerde bu fiyatlara satılıyorsa, büyük şehirlerde bu rakamlar 35, 40 ve 50 lirayı buluyor. Burada tüketici mağdur oluyor. Seller yaşanmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi." diye konuştu.

Tosuner, ovada üretilen beyaz lahananın yüzde 70'inin iç piyasaya sunulduğunu, yüzde 30'unun da Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiğini aktardı.

Balıklar Mahallesi'nde beyaz lahana üreticisi Engin Demir de "Elli dönüm arazim var. Ağustos ayında ekimi yaptığımız beyaz lahananın hasadına aralık ayında devam ediyoruz. Havaların yağışlı gitmesiyle bu sene mahsulümüz iyi olmadı. Hasadını yaptığımız ürünümüz sebze haline gidiyor. Yaklaşık 18 lira ile 20 liradan satıyoruz. Satışlar iyi gidiyor ama bu yıl mahsul yok, diğer yıllara göre zayıf." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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