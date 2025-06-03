Bafra'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Devam Ediyor

Bafra'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Devam Ediyor
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Kılıç, pazarda esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek hazırlıklar hakkında bilgi verdi, yılın bu döneminde güvenli alışveriş için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulunuldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, satıcılarla, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak bayram öncesinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Pazar alanının düzenli, temiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hem esnafımızın hem de halkımızın memnuniyeti bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hayvan sahiplerine bol ve hayırlı satışlar dileyen Başkan Kılıç, kurban ibadetinin manevi değerine vurgu yaparak, bayramın ilçe genelinde huzur ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Hayvan pazarında bulunanlara Belediye aşevinde hazırlanan çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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