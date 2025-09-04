Haberler

Bafra'da Fırın Denetimleriyle Halk Sağlığı Güvence Altında

Samsun'un Bafra ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından fırınlarda yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolleri gerçekleştirildi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu denetimlerin halk sağlığını korumaya yönelik sürdürüleceğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde halk sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekiplerince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için yapılan kontrollerde, 41 fırın detaylı bir şekilde denetlendi.

Ekipler, denetimler sırasında genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını kontrol etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların sağlığını önemsediklerini vurguladı.

Bu kapsamda denetimlerin süreceğini ifade eden Kılıç "Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için en önemli önceliktir. Ekiplerimiz bu doğrultuda fırın ve unlu mamul işletmelerini düzenli olarak denetlemeye devam edecektir." dedi.

