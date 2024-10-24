Bafra'da Çeltik Üreticilerinden Fiyat Düşüşüne Tepki

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde toplanan çiftçiler, çeltik alım fiyatının düşürülmesine tepki gösterdi.

Bafra Ovası'ndaki çeltik yetiştiricileri, yüzde 60 randımanlı çeltiğin kilogram alım fiyatının 25 liradan, 24 liraya düşürülmesine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Çeltik üreticileri adına konuşan Cemal Duran, "2024 yılına ait yüzde 60 randımanlı çeltiğin kilogram fiyatı 25 lira iken, 24 liraya çekildi. Bu durum biz çiftçileri çok mağdur etmiştir. Bunu bilen tüccar fiyatları daha aşağıya çekerek, üreticiyi deyim yerindeyse, çamurun içine sokmuştur. Buna ilaveten üretim fiyatlarımız yüzde yüz artmış olup, çiftçi zarar etmiştir. Biz çiftçi olarak Tarım Kredi Kooperatifi'nden cevap istiyoruz." dedi.

Çiftçiler basın açıklamalarının ardından, yetkililerle görüşerek olaysız şekilde dağıldı.