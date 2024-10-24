Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Çeltik Üreticilerinden Fiyat Düşüşüne Tepki

Bafra'da Çeltik Üreticilerinden Fiyat Düşüşüne Tepki
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da Tarım Kredi Kooperatifi önünde toplanan çeltik üreticileri, kilogram fiyatının 25 liradan 24 liraya düşürülmesine karşı basın açıklaması yaptı. Çiftçiler, artan üretim maliyetleriyle birlikte bu durumun kendilerini mağdur ettiğini dile getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde toplanan çiftçiler, çeltik alım fiyatının düşürülmesine tepki gösterdi.

Bafra Ovası'ndaki çeltik yetiştiricileri, yüzde 60 randımanlı çeltiğin kilogram alım fiyatının 25 liradan, 24 liraya düşürülmesine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Çeltik üreticileri adına konuşan Cemal Duran, "2024 yılına ait yüzde 60 randımanlı çeltiğin kilogram fiyatı 25 lira iken, 24 liraya çekildi. Bu durum biz çiftçileri çok mağdur etmiştir. Bunu bilen tüccar fiyatları daha aşağıya çekerek, üreticiyi deyim yerindeyse, çamurun içine sokmuştur. Buna ilaveten üretim fiyatlarımız yüzde yüz artmış olup, çiftçi zarar etmiştir. Biz çiftçi olarak Tarım Kredi Kooperatifi'nden cevap istiyoruz." dedi.

Çiftçiler basın açıklamalarının ardından, yetkililerle görüşerek olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Ekonomi Çeltik samsun Güncel Tarım Bafra

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Fenerbahçe Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB MANU geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lyon Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.