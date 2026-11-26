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Bafra Belediyesi, emlak vergisi ile iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mükelleflerin vergilerini yasal süresi içinde ödemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresinde ödemeleri önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

Vergilerin belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ödenebileceği belirtilen açıklamada, ödeme işlemlerinin e-Devlet Kapısı ve belediyenin resmi internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA