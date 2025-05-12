BAE ve Suriye Liderleri İlişkileri Geliştirmeyi Görüştü

ABU DABİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suriye lideri Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre iki lider, pazar günkü telefon görüşmesinde iki ülkenin yararına olacak şekilde işbirliğini geliştirme yollarını gözden geçirirken, ortak ilgi alanlarına giren bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Al Nahyan, Suriye'nin istikrar ve kalkınmasını sağlayıp güvenli ve müreffeh bir geleceğe ulaşmasına yönelik çabalara desteklerini yineledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Şara, BAE ile koordinasyonun devam etmesinin önemini vurgulayarak, Abu Dabi'nin Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra artan artan zorluklar karşısında bölgesel istikrarın desteklenmesindeki rolünden övgüyle bahsetti.

BAE'ye ilk ziyaretini 13 Nisan'da gerçekleştiren Şara, Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almıştı. Görüşmenin ardından BAE, eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanan çatışmaların başlamasının ardından ocak ayı başında askıya aldığı Suriye uçuşlarını yeniden başlatmıştı.